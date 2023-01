Wir erinnern uns gerne. Und das ist keine Alterserscheinung: Denken Sie nur an die über und über mit Festival-Eintrittsbändern bestückten Arme der Jugendlichen. Manche tragen diese Armbandln über viele Jahre und wollen damit sagen: Da war ich dabei, habe „Motörhead“ („Als Lemmy noch lebte“) oder „System of a Down“ am ersten „Nova Rock“ gesehen. So oder so ähnlich lauten die Geschichten, die zur Erzählung unseres Lebens gehören.