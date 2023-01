Das Unternehmen Multicycle expandiert weiter in Österreich und Deutschland (mit mittlerweile 37 Filialen). Im Dezember nahm der internationale Fahrradhersteller und auf Cube-Stores spezialisierte Filialist Multicycle zwei weitere Standorte in Betrieb. Für Österreich steht ein dritter Cube-Store neben Wien und Salzburg fest - und zwar in der Kärntner Landeshauptstadt, genauer gesagt im Einkaufszentrum Südpark.