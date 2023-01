Wo in den Sommermonaten Hunderttausende Badegäste an ihrer Sommerbräune arbeiten, herrscht im Winter fast schon idyllische Ruhe. Im Strandbad Klagenfurt wird es in den kalten Monaten jedoch zukünftig nicht mehr derartig friedlich bleiben. Die Stadtwerke Klagenfurt (STW) arbeiten derzeit an einem Konzept, eines der größten Binnenseebäder Europas ganzjährig fit zu machen. Dafür befindet sich auch ein Badehaus in Planung.