Bio-Selbstbedienungsladen eröffnet in Klagenfurter Bahnhofstraße

Seit Kurzem erhält man im "Kobl" in der Bahnhofstraße in Klagenfurt hochwertige Bio-Produkte. Das innovative Konzept kommt aus Oberösterreich. Mittlerweile gibt es neun Standorte in Österreich.