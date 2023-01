Das neue Jahr ist wenige drei Tage alt und schon gibt es in Kärnten den ersten Drogentoten: Ein in Klagenfurt lebender bosnischer Staatsbürger (33) ist am Neujahrstag verstorben. Vieles deutete auf den Tod infolge von Drogenkonsum hin, bestätigte Rainer Dionisio, Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit in der Landespolizeidirektion. Um Gewissheit zu haben, wurde eine gerichtliche Obduktion des Leichnams angeordnet.

Die Obduktion bestätigte den Verdacht auf Tod durch Konsumation von Suchtmitteln. Die Ermittlungen im gegenständlichen Fall zur genauen Klärung der Umstände sind noch nicht abgeschlossen.

Der 33-Jährige war am 1. Jänner gegen 13.30 Uhr von seiner Lebensgefährtin in einer Wohnung im Stadtteil St. Ruprecht tot aufgefunden worden.

Im Vorjahr sind in Kärnten neun Menschen an den Folgen ihrer Drogensucht gestorben. Zuletzt im November ein Arbeiter (40) in Ferlach. Im Jahr zuvor gab es 14 Kärntner, die an Drogen gestorben sind. Den traurigen Höchstwert an Drogentoten verzeichnete die Polizei im Jahr 2018 mit 26 Toten.