Die Arbeit am eigenen Zeichentrickfilm ist mühsam. 14 handgezeichnete Bilder braucht man für eine Sekunde Film. In den großen Filmstudios arbeiten 200 Personen vier Jahre lang an einem Projekt. Das und mehr lernen Kinder in der Trickfilmwerkstatt im Mitmach-Museum "Blue Cube" des Vereins "wissens.wert.welt" in der Primoschgasse 3 in Klagenfurt.