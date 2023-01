War die Vermögensberatung etwa falsch beraten? Denn über die Commodum Vermögensverwaltung GmbH in Klagenfurt wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Aktuell liegen noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Ob Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen sind, ist derzeit ebenso unbekannt. Handelsrechtlicher Geschäftsführer ist Hans Michael Pimperl, der auch Geschäftsführer der bereits im Jahr 2022 eröffneten Insolvenz der Capital Partners Services GmbH in Klagenfurt mit Verbindlichkeiten von 1,824 Millionen ist.

Die Schuldnerin ist auch 35-prozentige Gesellschafterin der CPI Immobilien GmbH, über deren Vermögen im August 2022 ein Insolvenzverfahren beim Handelsgericht Wien eröffnet wurde. In diesem Verfahren sind bisher Verbindlichkeiten von rund 100 Millionen Euro angemeldet worden.

Kuriose Details im Hintergrund: Obwohl bereits bekannt war, dass der Geschäftsführer mit der Capital Partners Services GmbH in die Pleite schlitterte, soll er zum Geschäftsführer weiterer Beteiligungsgesellschaften ernannt worden sein. Alleine im Juli bekleidete der Wiener 125 verschiedene Funktionen in diversen österreichischen Firmen. Im Jahr 2021 wurde in Wien gegen ihn ein Antrag auf Privatkonkurs eingebracht, dieser aber mangels Kostendeckung abgewiesen.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt und Präsident der Kärntner Rechtsanwaltskammer Gernot Murko bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 21. Februar 2023 statt.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 6. Feber 2023 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 (insolvenz.klagenfurt@ksv.at) oder den AKV Europa (klagenfurt@akveuropa.at) angemeldet werden.