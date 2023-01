"Der Pyramidenkogel in der Gemeinde Keutschach ist mit 300.000 Besuchern pro Jahr eines der beliebtesten Ausflugsziele in Kärnten. "Beim Aufstieg über 441 Stufen und auch während der Fahrt mit dem Panoramalift genießen die Besucher einen 360-Grad-Rundblick auf Kärntens wunderbare Seen- und Berglandschaft", heißt es auf der Homepage.