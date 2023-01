Das neue Jahr ist erst drei Tage alt und schon gibt es in Kärnten vermutlich den ersten Drogentoten: Ein Klagenfurter (33) ist am Neujahrstag verstorben. Vieles deute auf den Tod infolge von Drogenkonsum hin, bestätigt Rainer Dionisio, Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit in der Landespolizeidirektion. Um Gewissheit zu haben, wurde eine Obduktion angeordnet. Ein Ergebnis soll spätestens am Mittwoch vorliegen.

Der 33-Jährige war am Nachmittag des 1. Jänner von seiner Lebensgefährtin in einer Wohnung im Stadtteil St. Ruprecht tot aufgefunden worden.

Im Vorjahr sind in Kärnten neun Menschen an den Folgen ihrer Drogensucht gestorben. Zuletzt im November ein Arbeiter (40) in Ferlach. Im Jahr zuvor gab es 14 Kärntner, die an Drogen gestorben sind. Den traurigen Höchstwert an Drogentoten verzeichnete die Polizei im Jahr 2018 mit 26 Toten.