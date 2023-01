Neues Jahr, gleiche Probleme. Die Teuerungswelle rollt noch immer durch das Land und trifft alle Branchen. Auch Einkaufszentren sind von hohen Energiepreisen betroffen und setzen vielerorts strikte Maßnahmen. In der Steiermark verkürzen die "Arena" am Waldfeld und das Leobener LCS ihre Öffnungszeiten. Auch in Klagenfurt könnte dies passieren.