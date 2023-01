Im Mai 2022 verabschiedetet sich das Gallo Nero in der Klagenfurter Pfarrhofgasse nach vier Jahrzehnten aus der Gastro-Szene. Demnächst wird an Ort und Stelle mit dem "Matigo" ein neues Lokal Nachtschwärmer aus nah und fern anlocken. Der Betreiber ist kein Unbekannter. Igor Vasiljevic sorgt seit Jahren als Barchef im Monkeys University für American-Showbar-Ambiente und selbst kreierte Signature Cocktails.

"Meine Gäste haben immer wieder gefragt, ob es in der Innenstadt eine Klub-Location auf dem Niveau des Monkeys gibt", sagt Vasiljevic. Also begab er sich auf die Suche nach einer passenden Lokalität. Und wurde im Gallo fündig. "Wir bauen das Lokal komplett um. Die Malerarbeiten sind abgeschlossen, jetzt fehlen noch die Schlosserarbeiten und die Möbel." Ab Ende Jänner, Anfang Feber soll das Matigo immer von Donnerstag bis Montag seine Pforten öffnen. Dank der Vier-Uhr-Genehmigung kann bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden.

Neuartiges Gastro-Konzept

"Donnerstags werden wir Oldies spielen, freitags Classic House und samstags Klub-Music. Am Montag planen wir eigene Partys für Gastro-Mitarbeiter, die am Wochenende arbeiten", erklärt Vasiljevic sein Konzept, zu dem ein abwechslungsreiches Gastro-Angebot gehört. Jede Woche soll ein Partnerbetrieb die Nachtschwärmer mit hochwertigen Snacks versorgen. "Das Fallaloon Velden wird Sushis liefern." Auch das Okto Dining und die Kochwerkstatt sind im Gespräch.

Um den maximal 180 Gästen Sicherheit und ein gewisses Niveau zu garantieren, werden drei Türsteher für Ordnung sorgen. Aus den damit verbundenen Mehrkosten errechnet sich der Eintrittspreis von zehn Euro pro Person, der im Lokal in einen Gutschein für Getränke und Speisen umgewandelt wird.

Um zu guter Letzt das Geheimnis hinter dem Namen zu lüften: Matigo setzt sich aus den Vornamen der Eigentümer Martin Donnersbacher, Thierry Hegenbart und Igor Vasiljevic zusammen.