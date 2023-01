Dieser Tage wird in Wörtherseegemeinde Krumpendorf an die Türen geklopft. Mit Liedern und Gedichten entzücken die Sternsinger die Gemüter. Unter ihrem Stern trotzen sie jeder Witterung. In ihrer Freizeit und trotz Ferien ziehen Kinder, Jugendliche und Erwachsene von Haus zu Haus, um uns an etwas sehr Wertvolles zu erinnern: die Hilfe füreinander.