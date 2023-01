In der Klagenfurter Herrengasse geht am 14. Dezember eine Ära zu Ende. Günther Bergner, Betreiber des legendären Spektakels, wechselt in den Ruhestand. "Ich werde nächstes Monat 60 Jahr alt. Nach 30 Jahren in der Nachtgastronomie ohne Urlaub und einem freien Wochenende freuen meine Frau und ich uns auf einen neuen Lebensabschnitt", sagt Bergner.