Das Silvesterfeuerwerk: wie jedes Jahr ein umstrittenes Thema. Die einen freuen sich über das bunte Funkeln am hoffentlich nebelfreien Klagenfurter Himmel, andere kritisieren es mit stichhaltigen Argumenten wie Umweltschutz, Tierwohl und Kosten. Nachdem diese Silvesternacht die erste seit der Coronapandemie war, die ohne Kontakteinschränkungen gefeiert werden konnte, wurden etliche Feuerwerke in den Bezirken Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land entfacht. Dies zeigt sich auch in der Feinstaubstatistik des Landes Kärnten. Die erlaubten Höchstwerte von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurden in den Stunden rund um Mitternacht um das Dreifache überschritten und erreichte damit ähnliche Spitzen wie 2019. 2021 lag der Wert unter 20 Mikrogramm.