"Bereits nach dem Sommer zeichnete sich mit 20 Prozent mehr Firmeninsolvenzen ein Anstieg ab, und dieser Trend wird auch in den nächsten Monaten so bleiben", schildert Beatrix Jernej vom Alpenländischen Kreditorenverband. Hohe Energie- und Lebensmittelpreise, knappe Rohstoffe, verändertes Konsumverhalten und Arbeitskräftemangel seien für die Klagenfurter Wirtschaft, aber auch für Private, eine Herausforderung. "Das trifft vor allem die Baubranche, die Gastronomie und stark den Handel, hier kommen auch größere Unternehmen in Bedrängnis. Wir rechnen damit, dass es 2023 deutlich mehr Konkurse geben wird", sagt Jernej.