Am Neujahrstag fuhr ein 55-jähriger Mann aus Klagenfurt gegen 14.50 Uhr mit seinem PKW in Klagenfurt die Gärtnergasse in Fahrtrichtung Völkermarkter Straße entlang. Bei der Kreuzung wollte er in die Völkermarkter Straße nach links einbiegen. Dabei dürfte er jedoch einen PKW, gelenkt von einem 32-jährigen Mann aus dem Bezirk Völkermarkt, übersehen haben. Die Folge: Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge. Der 55-jährige Mann als auch der 32-jährige Lenker wurden bei dem Unfall verletzt.

Kind im Auto

Im Fahrzeug des 32-Jährigen befanden sich auch noch seine Frau (ebenfalls 32) und der sechsjährige Sohn. Der 32-jährige, seine Frau und der Sohn wurden ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 55-jährige Klagenfurter wurde ins UKH Klagenfurt verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen mehrere Rettungsfahrzeuge sowie mehrere Feuerwehrfahrzeuge. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Für die Dauer der Unfallerhebungen war die Völkermarkter Straße teilweise gesperrt.