Riesenglück für eine Familie in Ludmannsdorf: Im Bereich der Ortschaft Muschkau kam am Freitag ein 32-jähriger Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Wagen plötzlich von der Fahrbahn ab. In der Folge durchschlug er mit seinem Pkw einen Gartenzaun und prallte in der Einfahrt eines Hauses gegen einen dort abgestellten PKW. Es wurde niemand verletzt.

Lenker war alkoholisiert

Das Auto des Unfalllenkers wurde schwer beschädigt. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkomattest ergab beim 32-Jährigen eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Die Unfallursache ist unklar.