Schock und Trauer am Institut der Psychologie in Klagenfurt und im privaten Umfeld von Sven Rabung. Der Vorstand des Psychologie Institituts ist im erst 50. Lebensjahr viel zu früh verstorben. Die Universität teilt ihre tiefe Trauer in Form einer Traueranzeige mit, die Hintergründe zum Ableben sind der Kleinen Zeitung noch unbekannt.

Rabung war seit 2011 Vorstand des Instituts. Er wurde 1973 in München geboren und studierte auch in Hamburg, Fribourg und Göttingen. Rabung war in zahlreiche wissenschaftliche Projekte involviert und ist Preisträger im Bereich der Forschung.