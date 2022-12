Magda Kropiunig: "Das Glück weiter pflegen!"

Die Schauspielerin und Moderatorin Magda Kropiunig schätzt sich überglücklich, eine großartige Familie und den besten Freundeskreis der Welt zu haben, einen Job, der sie herausfordert und in dem sie sich vor allem verwirklichen kann. Das Wichtigste für die Mutter zweier Töchter ist aber, dass alle gesund sind. Für das neue Jahr hat sich die Klagenfurterin vorgenommen, dieses Glück weiter zu pflegen, jeden Tag mit einem Lächeln in den Tag zu starten, alles Negative von sich und ihren Lieben fernzuhalten und weitere Berge zu versetzen.

Vanessa Herzog: Keine Vorsätze, nur Wünsche

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog ist eigentlich nicht der Typ für Neujahrsvorsätze. Dennoch hat sich die Wahl-Kärntnerin für 2023 einiges vorgenommen: Die 27-Jährige würde gerne an die Erfolge gegen Ende des Jahres anschließen und bei der Europameisterschaft in Norwegen eine Medaille holen. Für 2023 wünscht sich die mehrfache Olympiateilnehmerin und Medaillensiegerin bei Europa- und Weltmeisterschaften eine verletzungsfreie Saison und allen eine friedliche Zeit. Ganz privat wünscht sich noch mehr Alpakas und Tiere, die sie hegen und pflegen kann.

Arno Arthofer: "Auch 2023 keine guten Vorsätze!"

Kärntens Landessportdirektor Arno Arthofer nimmt sich auch dieses Jahr keine guten Vorsätze vor. "Weil ich sie eh nicht einhalte", gibt der Klagenfurter offen und ehrlich zu. Vielmehr sind es Wünsche, mit denen Arthofer an das neue Jahr herangeht – Gesundheit für sich, seine Familie, Freunde, Kollegen und selbstverständlich die gesamte Kärntner Sportlerfamilie.

Thomas Santle: Gesundheit, Erfolg und Frieden

"Oft ist es ja so, dass gewisse Vorsätze nur bis zum 1. Jänner halten. Deshalb würde ich es eher als Neujahrs-Wünsche bezeichnen. Das Wichtigste ist die Gesundheit für Familie, Freunde und Kollegen. Für mich persönlich möchte ich auf gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung achten. Wirtschaftlich hoffe ich in meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Kärntner Brauereien AG, dass sich die Rahmenbedingungen wieder beruhigen. Wünschenswert wäre auch, wenn der Krieg in der Ukraine zu Ende gehen und wieder Frieden einkehren würde."

Erwin Berger: Ohne Vorsätze geht es auch

"Ohne Vorsätze geht es auch. Mit großen Zielen das neue Jahr zu belasten, ist nicht meines. Wenn wir versuchen, den Augenblick aufmerksam und liebevoll zu gestalten, kann vieles gut werden. Das versuchen wir auch im Mountain Resort Feuerberg. Dabei zählt der gute Wille für das Werk. Denn es kann sein, dass wir mal scheitern. Aber der nächste Augenblick ist schon da, in dem wir es besser machen können."

Tici Kasper: Die Gesundheit an erster Stelle

"Das Wichtigste im neuen Jahr ist natürlich die Gesundheit für meinen neunjährigen Sohn Pauli, meine Familie, Verwandte und Freunde. Die ist unbezahlbar. Der Krieg in der Ukraine führt uns außerdem derzeit drastisch vor Augen, wie wichtig ein friedliches Miteinander ist. Mein Sohn weiß auch, was er sich wünscht. Ihm würde es gefallen, wenn es allen Menschen auf der Erde gut gehen würde. Zudem würde er sich über einen Gratisparkplatz vor meinem Kochstudio Studio 13 in der Villacher Freihausgasse sehr freuen."