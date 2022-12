In Villach läuft das Pilotprojekt "Tiertafel" vom Trägerverein SoMa Kärnten (Sozialmarkt Kärnten) in Kooperation mit der freiwilligen Tierschutzgruppe Katzplatz höchst erfolgreich seit Dezember 2022. Mehr als 50 Tieren und deren Besitzern konnte durch Spenden bereits geholfen werden.

Die Tiertafel wurde bisher von der Stadt Villach subventioniert. Ab dem 2. Quartal 2023 soll die Tiertafel auf ganz Kärnten ausgerollt und vom Land Kärnten gefördert werden - beginnend mit Klagenfurt.

Tiertafel und Haustiertage

Alle vier Wochen soll die Tiertafel stattfinden, ab Sommer sind regionale "Haustiertage" im Sechs-Wochen-Rhythmus in den SoMa-Läden in St. Veit an der Glan, Spittal an der Drau und in Wolfsberg geplant. Zugang zur Tiertafel haben Personen mit Nachweis der Bedürftigkeit bzw. mit einer SoMa-Einkaufskarte, die sich im Rahmen des Tierschutzes an die Vorgaben halten (keine Tierhortung). Details zur aktuell schon laufenden Tiertafel in Villach finden Sie hier.

Die nächste Tiertafel findet in Villach beim ehemaligen Betten Reiter in der Ludwig Walter Straße 53 am 21. Jänner 2023 von 12 bis 16 Uhr statt.

Denn: "Nicht nur bei Lebensmitteln dreht sich die Preisspirale, auch Tierfutter wird kostspieliger", sagt die SPÖ-Tierschutzreferentin Beate Prettner.

Aus diesem Grund wurden bereits die Subvention für die vier Kärntner Tierheime und für den Reptilienzoo Happ rückwirkend um insgesamt 36.000 Euro oder um zehn Prozent der jeweiligen Jahresförderung angehoben.