Der Ton, mit dem die Klagenfurter Stadtpolitik über Mitarbeiter des Magistrats spricht, wirft Fragen auf. Beispielhaft die ist die Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 28. Dezember. Gemeinderat Manfred Mertel (SPÖ) stellte in seiner Rede die Qualifikation des Personals öffentlich infrage: "Wenn mir heute jemand erzählt, dass ihm von der Portiersdame gesagt wurde, dass er nicht in die Gemeinderatssitzung darf, weil sie nicht öffentlich ist, haben wir ein Problem. Wir müssen uns Gedanken machen, wie unsere Mitarbeiter ausgebildet werden."