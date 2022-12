Rund 70 Bewohner der Ortschaft Guntschach in der Gemeinde Maria Rain stehen seit Mitte Dezember täglich vor Herausforderungen. Ein Felssturz zerstörte die Guntschacher Straße, der einzige Weg in die Außenwelt. Noch am Tag des Felssturzes werkelte die Gemeinde an einem Notweg Richtung Rottenstein. Am Freitag, 30. Dezember, wird dieser endlich auch für normale Pkw befahrbar sein, versichert Bürgermeister Franz Ragger (SPÖ).