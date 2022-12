Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, kurz vor 15 Uhr, in Klagenfurt ereignet. Ein Völkermarkter war zu dieser Zeit mit seinem Pkw in der Faninger Straße unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache mit dem Wagen ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug durchstieß in weiterer Folge einen Zaun und überschlug sich. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Es befanden sich keine weiteren Insassen im Wagen.