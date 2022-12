Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag kurz vor 15 Uhr in Klagenfurt ereignet. Eine Klagenfurterin bog auf der Friedelstraße mit ihrem Pkw in die August-Jaksch-Straße ein. Dabei übersah die 70-Jährige eine Fußgängerin, eine 82-jährige Frau aus Klagenfurt, die die August-Jaksch-Straße in Richtung Norden überqueren wollte. Die 82-jährige Klagenfurterin wurde vom Pkw erfasst.

Die Fußgängerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.