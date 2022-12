Über die JS Trade GmbH, die früher die Starzacher Fenster und Sonnenschutz GmbH in Magdalensberg war, wurde am 28. Dezember am Handelsgericht Wien ein Insolvenzverfahren eröffnet. Zuletzt montierte das Unternehmen Fenster und Sonnenschutz. Der Gewerbeschein wurde allerdings bereits am 28. November 2022 gelöscht. Bis Oktober 2019 führte das Unternehmen den Firmenwortlaut Starzacher Projekt und Sanierungs GmbH.