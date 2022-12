Im Zuge des heuer stattgefundenen Jugendwettbewerbes "City4U" wurde die Idee eines Jugendrates in Klagenfurt auf Platz 1 gewählt. Im letzten Stadtsenat dieses Jahres hat Stadträtin Corinna Smrecnik den entsprechenden Antrag inklusive eines Konzepts eingebracht. Jugendliche bilden im Rat ein unabhängiges Gremium, welches künftige Entwicklungen der Stadt maßgeblich beeinflussen wird.

Die Klagenfurter Jugendlichen wählen demokratisch die Mitglieder des Rates. Die Wahl wird voraussichtlich im März unter professioneller Begleitung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt stattfinden. Die erste Sitzung ist für April geplant.

Der Jugendrat wird aus 17 gleichberechtigten "Mitgliedern" zwischen 14 und 19 Jahren bestehen, wovon drei von ihnen als Sprecher fungieren. Besonders wichtig ist die Diversität (Geschlecht, Herkunft, Schultyp, Wohnort/Stadtteil) innerhalb des Jugendrates, um die Klagenfurter Jugend in ihrer Gesamtheit abbilden und vertreten zu können. Die im Jugendrat besprochenen Ideen werden in regelmäßigen Treffen mit der Jugendreferentin diskutiert und fließen somit in künftige Entscheidungen der Stadtentwicklung mit ein.