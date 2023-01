Wohin mit Nordmanntanne, Silberfichte und Co. nach dem Fest? Entweder kommen die nicht mehr benötigten Christbäume am besten zerkleinert in die Biotonne oder bei Wohnanlagen auf einen gemeinsamen Sammelplatz. Zuvor muss der Baum noch zur Gänze von Kerzen, Lametta und sonstigem Schmuck befreit werden. Nur so ist eine umweltgerechte Entsorgung möglich. "Die gesammelten Christbäume werden kompostiert und zu Humus umgewandelt. Somit kann ein wertvoller und umweltfreundlicher Rohstoff entstehen", betont Entsorgungsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann.

Am Müllabholplan 2023, der den Klagenfurter Haushalten zugestellt wurde, sind sämtliche Termine für die Abholung der Christbäume durch die Mitarbeiter der Abteilung Entsorgung mit einem Symbol gekennzeichnet. Wenn ein abgeräumter Baum zu einem späteren Zeitpunkt bei einer Biotonne steht, wird er natürlich trotzdem noch mitgenommen. Alle aktuellen Müll-Abholtermine, Erinnerungsfunktion als Push-Up-Nachricht und vieles mehr rund um das Thema Entsorgung in Klagenfurt liefert die Müll-App - kostenlos als Download in den App-Stores.