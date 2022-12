"Personalangelegenheiten werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert", es sind klare Worte, die Magistratsdirektor Peter Jost in der gestrigen Sitzung des Klagenfurter Gemeinderats an die Mandatare richtete. Und sie galten ihm selbst. Es ging um die Aufnahme des Punktes "Bericht Verfügung Bürgermeister Dienstvertragsverlängerung MD Dr. Jost" in die Tagesordnung. Also um die von Bürgermeister Christian Scheider (TK) eigenmächtig vorgenommene Verlängerung von Josts Amtszeit bis Ende 2025. Bereits die Formulierung ließ die Wogen hochgehen. Laut Neos-Klubobmann Janos Juvan handelt es sich nicht um eine Verlängerung des Dienstverhältnisses, sondern um eine Verlängerung der Bestellung, da der Magistratsdirektor mit Erreichen des Regelpensionsalters Ende 2023 aus dem Dienst ausscheiden würde. Als der Bürgermeister erklärte, dass die Formulierung Dienstvertragsverlängerung rechtlich gedeckt ist, war der Zwischenruf "Das glaubst aber auch nur du" zu hören. In der geheimen Debatte wurden, so hört man, viele Fragen gestellt, aber keine befriedigenden Antworten gegeben. Das soll jetzt die Gemeindeaufsicht nachholen. "In Russland hat es auch so angefangen", raunte jemand von den Sitzungsbänken.