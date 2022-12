Ein trauriger Trend setzt sich fort: Erneut sprengten unbekannte Täter eine Telefonzelle in die Luft. Diesmal geschah der Vorfall am Mittwoch, 28. Dezember, kurz vor 23 Uhr in der Heinzelgasse im Stadtgebiet von Klagenfurt.

Laut Polizei wurde die Zelle durch die Explosion eines pyrotechnischen Gegenstandes schwer in Mitleidenschaft gezogen. Wie Bilder, die bereits am Mittwoch durch die sozialen Medien flogen, zeigen, ist von der Telefonzelle kaum mehr etwas übrig. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bereits Ende November sprengten in Klagenfurt unbekannte Täter zwei Telefonzellen in die Luft. Auch in der Nachbargemeinde Krumpendorf hinterließen Unbekannte an jenem Abend ihre Spuren und zerstörten ebenfalls eine Telefonzelle.