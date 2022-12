Auto krachte gegen Baum: Mann bei Unfall verstorben

Am Mittwochnachmittag prallte ein 39-jähriger Mann aus Ferlach mit seinem Pkw in der Gemeinde Maria Rain gegen einen Baum und verstarb noch an der Unfallstelle. Genaue Unfallursache ist unbekannt. Schlechte Sicht könnte Auslöser sein.