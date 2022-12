Ein Beziehungsstreit artete am Mittwoch gegen 11.25 Uhr in Klagenfurt aus. Ein 34-jähriger Mann aus Bosnien und seine 41-jährige Ex-Lebensgefährtin aus Klagenfurt bekamen sich in einem Klagenfurter Wettbüro, in dem die Frau arbeitet, aus bisher unbekannten Gründen in die Haare.

Beim Streit schleuderte er Gegenstände durch den Raum und anschließend einen Barhocker gegen das Auto seiner Ex-Frau, das sich vor dem Wettbüro befand.

In Justizanstalt eingeliefert

Der Mann wurde noch an Ort und Stelle von der Polizei festgenommen. Nachdem er Drohungen hinsichtlich Misshandlungen gegenüber der Frau auch vor der Exekutive verstärkt hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die sofortige Einlieferung in die Justizanstalt an. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde zudem ausgesprochen.

Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Es entstand sowohl am Pkw als auch am Inventar des Büros ein Sachschaden.