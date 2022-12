Das ist leider ein unerfreulicher Aspekt der Festtage: Heuer landeten zu Weihnachten so viele Tiere wie selten in der Tierklappe des Klagenfurter Tierheims Garten Eden. So zum Beispiel eine graue British Kurzhaar-Katze, für die sich gestern bereits eine Interessentin wegen Adoption meldete. Ebenfalls anonym in der Tierklappe landeten einige Meerschweinchen, von denen eines bereits Junge bekam.