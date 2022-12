Seit nunmehr 16 Jahren liegt das "Hotel Wörthersee" in der Klagenfurter Ostbucht im Dornröschenschlaf – und wurde bis dato von niemanden wachgeküsst. Im Gegenteil: Das ehemalige Baujuwel ist mehr als baufällig. Nach einem Brand in der Zwischendecke des denkmalgeschützten Gebäudes im Dezember des Vorjahres droht das einstige Luxus-Hotel sogar einzustürzen.

"Wir wollen dem Verfall nicht weiter tatenlos zusehen", erklärt die Fotografin Sabine Biedermann. Die Klagenfurterin verbindet schöne Kindheitserinnerungen mit der Immobilie. Als sie vor drei Jahren wieder in ihrer Heimatstadt sesshaft wurde, traute sie ihren Augen kaum – eingeschlagene Fensterscheiben, vermorschte Balkone und Geländer, ein kaputtes Dach.