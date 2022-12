Große Shows wie "Wetten, dass ...", "Die Carmen Nebel Show", "Der Musikantenstadl", aber auch das Medienzentrum zur EU-Präsidentschaft Österreichs, der Auftritt des Dalai Lama, der Österreichische Gemeindetag und viele weitere Ereignisse spielten sich in den vergangenen Jahren auf dem Klagenfurter Messegelände ab. Bei allen war Jutta Weiß als Koordinatorin verantwortlich. Insgesamt müssen es, so schätzt sie, an die 200 Gastveranstaltungen pro Jahr gewesen sein. Veranstaltungen, die dem Unternehmen "Kärntner Messen" gute Umsätze beschert haben. Bei ihrer Abschiedsfeier konnte die angehende Ruheständlerin gestern im Messezentrum gemeinsam mit den Mitfeiernden auf geschätzt 4000 organisierte Veranstaltungen zurückblicken.