Am Stafanitag, dem 26. Dezember, gegen 12:30 Uhr erstattete eine 39-jährige Frau aus Klagenfurt bei der Polizei Anzeige, dass sie soeben von ihrem 52-jährigen Gatten in deren gemeinsamer Wohnung verletzt worden sei. Sie gab an, dass der Mann sie an ihren Oberarmen ergriff und im Vorraum der Wohnung gegen die Wand gedrückt hatte, wodurch sie Schmerzen in der linken Schulter erlitt. Ferner riss er sie an den Haaren, wobei er ihr ein Haarbüschel ausriss. Dann drückte er sie an den Haaren zu Boden, so dass die Frau mit dem Kopf am Boden aufschlug.