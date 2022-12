Für Menschen, die kein Zuhause haben, ist die Wohnungslosentagesstätte Eggerheim in der Kaufmanngasse 6 in Klagenfurt täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer (0463) 55 5 60-37 erreichbar. Sie bietet tagsüber einen warmen Aufenthaltsort, Verpflegung, Kleidung und stellt sanitäre Anlagen sowie eine Waschmaschine zur Verfügung. Die im gleichen Gebäude untergebrachte Notschlafstelle (Nost) bietet nächtens für die Hilfesuchenden einen warmen Schlafplatz, eine warme Mahlzeit und Gespräche. Die Nost hat täglich von 18.30 bis 7.30 Uhr geöffnet und ist unter der Telefonnummer (0463) 55 5 60 24 040 erreichbar.

Kältetelefon

Wer in Kärnten den Schlafplatz eines obdachlosen Menschen bemerkt und rasch und unkompliziert helfen möchte, kann bis Ende März 2023 unter der Nummer (0463) 39 60 60 täglich von 18 bis 6 Uhr das Caritas-Kältetelefon und in Notfällen die Rettung 144 anrufen.

Lebensmittelausgabe

Um Menschen zu helfen, denen das Geld für das Nötigste fehlt und deren Kühlschrank leer ist, gibt es die Lebensmittelausgabe "LEA" (Kaufmanngasse 6, Klagenfurt). Sie versorgt nach vorheriger Terminvergabe (0463/55 5 60-37) auch rund um Weihnachten – ausgenommen sind die Feiertage selbst – Menschen kostenlos mit Lebensmittelpaketen.

Sozialberatung und -hilfe

Für Menschen in sozialen und finanziellen Notlagen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialberatung und Sozialhilfe in der Sandwirtgasse 2 in Klagenfurt vom 27. Dezember bis 30. Dezember 2022 und ab 2. Jänner 2023 zu den gewohnten Zeiten da. Sie informieren, beraten und helfen Betroffene(n). In besonders schweren Fällen gibt es finanzielle Überbrückungshilfen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 11 Uhr, und Montag, Dienstag sowie Donnerstag, 13 bis 15 Uhr.

Telefonseelsorge

Gerade in Zeiten der Coronapandemie, der stärksten Inflation seit 60 Jahren, des Ukraine-Krieges und der Klimakrise soll niemand allein gelassen werden. Und: An den Festtagen spüren Menschen, die niemanden um sich haben, ihre Einsamkeit besonders. Für sie sind die kompetent ausgebildeten Freiwilligen der Telefonseelsorge rund um die Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer 142 da. Wer lieber schreibt, kann das Angebot der E-Mail- oder Chatberatung unter www.onlineberatung-telefonseelsorge.at nutzen. Anonymität ist in allen Fällen gesichert.

Plaudernetz

Zu Weihnachten einsam? Schon lange nicht mehr mit jemandem geredet? Deshalb ist das Plaudernetz – eine Aktion der Caritas gemeinsam mit Magenta – da. Plauderpartner haben unter der Telefonnummer 05 1776 100 ein offenes Ohr für Anrufer und ihre Anliegen: täglich von 12 bis 20 Uhr – auch über die Feiertage und zu Silvester! Einfach und anonym! Das Plaudernetz wird vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Gesundheit Österreich und vom Fonds Gesundes Österreich gefördert.

Einkaufen & Sachspenden abgeben

Die Secondhandshops Carla und Häferl & Buch in Klagenfurt, Carla und Carla+ in Villach und die Sachspendenannahme in Klagenfurt haben am 31. Dezember geschlossen und zwischen den Feiertagen zu den gewohnten Zeiten offen. Sachspenden können in den Containern am Stauderplatz 1 und in der Adolf-Kolping-Gasse 4 in Klagenfurt abgegeben werden. Der Carla Klein St. Paul ist im neuen Jahr wieder für seine Kundinnen und Kunden da. Der brücken.werk-Shop lädt am 27. und 29. Dezember sowie am dritten und fünften Jänner zum Einkaufen ein. Alle Öffnungszeiten: www.caritas-kaernten.at