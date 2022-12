Die Kleine Zeitung berichtete bereits mehrfach: Das Hotel Wörthersee in der Klagenfurter Ostbucht liegt seit nunmehr 16 Jahren im Dornröschenschlaf - und wird von niemandem wach geküsst. Trauriger "Höhepunkt": Am 12. Dezember 2021 geriet eine Zwischendecke in Brand, das denkmalgeschützte Gebäude war einsturzgefährdet. Saniert oder restauriert wurde trotzdem nicht.

Der Verein "Ein Ziegel trägt Geschichte" trat bereits an die Stadt heran und präsentierte zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten. Am 11. Dezember fand eine Demonstration statt, um auf den Verfall des Hauses erneut aufmerksam zu machen.

Laut Sabine Biedermann wurde das Nutzungskonzept der Stadtregierung bereits im vorigen Jahr vorgestellt. Allerdings wenig erfolgreich: "Es wurde viel geredet und versprochen, aber es ist nichts passiert. Wieder ein mal." Jetzt sammelt Spenden, um dem desolaten Haus wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Vor allem das Dach müsse schnellstmöglich erneuert werden, um weitere Schäden durch Regen und Schnee zu verhindern.

Denn von Glanz kann keine Rede mehr sein, wie Fotos des Vereins aus dem Inneren des Hauses beweisen:

