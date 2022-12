Die gute Nachricht vorweg: Bei dem Brand am Samstagnachmittag wurde laut Martin Zmug, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, niemand verletzt. Doch das Feuer richtete richtig großen Schaden an.

Um 13.12 Uhr schrillten am 24. Dezember in Klagenfurt und Umgebung die Sirenen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Klagenfurt - darunter etwa Kalvarienberg, Viktring und Wölfnitz - sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt waren mit etwa 50 Mitgliedern nur wenige Minuten später vor Ort in Viktring. "Das Feuer dürfte auf der Terrasse ausgebrochen sein und die Flammen haben sich der Fassade entlang den Weg nach oben gesucht", weiß Zmug. Auch das Mobiliar, das im Außenbereich aufgestellt war, fing Feuer. Die Temperaturen waren dort so hoch, dass die Fensterscheiben und die Terrassentür zerbarsten.

Der Wohnbereich des Einfamilienhauses wurde völlig verraucht - die Mitglieder der Feuerwehren mussten mit schwerem Atemschutz arbeiten.

Um 14.30 Uhr konnte schließlich Brand aus gegeben werden. Brandursache dürfte laut Polizei ein Adventkranz mit brennenden Kerzen gewesen sein, der von der 51-jährigen Hausbesitzerin auf einem Tisch auf der Terrasse abgestellt wurde.

