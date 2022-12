Es war ein sehr emotionaler Moment, als Snjezana Nedinic zwei Tage nach der Operation auf der Intensivstation in der Innsbrucker Uniklinik aufgewacht war. "Als Frau Nedinic ihrem Mann zu verstehen gab, dass sie seine Hand spürt und selbst die Hand bewegen konnte, war das ein Zeichen, dass sie die OP gut überstanden hat", sagt Thomas Schachner. Der Herz- und Thoraxchirurg hatte in der Vorwoche in einer fünfstündigen Operation mit seinem Team der Spittalerin einen sehr seltenen Tumor entfernt. "Der Tumor war ausgehend von der Lunge bis in das Herz vorgewachsen", sagt der Mediziner.