Eine 15-jährige Skifahrerin aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ist am Freitagvormittag im Skigebiet Katschberg (Bezirk Spittal an der Drau) mit einem Snowboarder zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die 15-Jährige stürzte, sie wurde an Ort und Stelle medizinisch versorgt.

Der Snowboarder war nach dem Zusammenstoß weitergefahren, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.