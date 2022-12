Eine treue Seele ist Alfred Schlagg im wahrsten Sinne des Wortes. Er lebt tatsächlich noch heute mit 102 Jahren in dem Haus, das sein Vater von seinem Großvater geerbt hat und schläft sogar im gleichen Schlafzimmer, in dem er geboren wurde. Treu geblieben ist er auch seiner Arbeitsstätte: Nach dem Krieg begann er in einem Baustoffhandel in der Herrengasse zu arbeiten, dort blieb er bis zu seiner Pension und war zuletzt als Geschäftsführer im Einsatz.

Der passionierte Skifahrer war noch mit über 70 Jahren auf den Pisten unterwegs. In der Pension kümmerte er sich außerdem um sein Haus, hielt alles in Schuss und war mit über 90 Jahren noch mit dem Auto und seinem Fahrrad unterwegs. Über den Besuch von Bürgermeister Christian Scheider anlässlich seines 102. Wiegenfestes freute sich Alfred Schlagg, der nach wie vor bei bester Gesundheit hält.