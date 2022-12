Was viele Klagenfurter und Klagenfurterinnen nicht wissen: Andreas Lechner ist der Ideengeber der Bezeichnung "Klagenfurt am Wörthersee".

Schon vor Jahren wurde der Vorschlag in die Tat umgesetzt und heute ist die Vervollständigung nicht mehr wegzudenken. Die Namensergänzung trägt zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Landeshauptstadt bei, was sich vor allem im Klagenfurter Tourismus positiv auswirkt. Mit dem Wörthersee verbinden Besucher Emotionen, welche für einen Wiedererkennungswert sorgen. Klagenfurt am Wörthersee kann mittlerweile mit seinem Aushängeschild, dem Wörthersee, als etablierte Marke angesehen werden.

Als besondere Geste des Dankes für die Initialzündung von Lechner wurde ihm von Bürgermeister Christian Scheider der Gläserne Lindwurm der Stadt Klagenfurt verliehen. "Das Markenzeichen von Klagenfurt, den Wörthersee, in die Namensgebung einfließen zu lassen, war damals wohl die beste Entscheidung. Unser Tourismus lebt, vor allem im Sommer, vom Wörthersee und viele Gäste kommen nur seinetwegen, um hier eine tolle Zeit zu verbringen", so Bürgermeister Christian Scheider.