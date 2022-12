Das Bischöfliche Real- und Oberstufenrealgymnasium St. Ursula in Klagenfurt hat einen neuen Direktor: Diözesanbischof Josef Marketz hat Harald Kurt Triebnig, seit 1999 Administrator in St. Ursula, zum Nachfolger von Hans Omann bestellt, der nach neun Jahren als Direktor mit Ende dieses Schuljahres in den Ruhestand treten wird. Der neue Direktor wird sein Amt mit 1. August 2023 antreten.