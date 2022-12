Hannes Grabners Weg zum Roten Kreuz begann schon in frühester Jugend, als er über Freunde zum Jugendrotkreuz kam. 2015 absolvierte er schließlich die Ausbildung zum Rettungssanitäter, seit 2020 engagiert er sich hauptberuflich für das Rote Kreuz in Klagenfurt. Am 24. Dezember tritt der mittlerweile 24-Jährige bereits seinen fünften Nachtdienst an Heiligabend an.

"Ich mache diesen Nachtdienst immer gerne, damit jene Mitarbeitende bei uns, die Familie haben, ein besinnliches Weihnachtsfest mit ihren Liebsten feiern können", erklärt Grabner seine Bereitschaft.

Für den Klagenfurter ist der Nachtdienst an Heiligabend Routine, in der ohnehin Weihnachtsstimmung aufkommt. "Es ist meistens eine ähnliche Dienstmannschaft, die den Nachtdienst verrichtet. Mittlerweile sind wir eingespielt und es gibt auch eine kleine Feier mit Keksen", erzählt Grabner. Für die zehn bis zwölf Aktiven, die ihren Dienst am 24. Dezember verrichten, ist das Christkind genauso am Werken, wie für alle anderen, denn: „Der Nachtdienst ist in der Regel wesentlich ruhiger, die Menschen sind einfach besinnlicher“, freut sich Grabner.