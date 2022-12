Dienstagabend im Klagenfurter Rathaus. Peter Jost, der das höchste Amt in der Kärntner Landeshauptstadt bekleidet, nämlich jenes des Magistratsdirektors, hat ein mehr als emotionales Schreiben an Bürgermeister Christian Scheider (TK) verfasst, in dem er seinen sofortigen Pensionsantritt, sprich mit dem Tag darauf, ankündigt. Die Gründe für diesen Schritt - Jost hätte im Herbst 2023 sein gesetzliches Pensionsantrittsalter erreicht - sind mannigfaltig - zum einen beruflicher, zum anderen privater Natur. Vor allem derzeit massive mediale Berichterstattung zu einer etwaigen Dienstverlängerung anderer Personen, die das Regelpensionsalter erreicht haben und die damit auch verbundene politische Thematisierung seiner Person haben ihn zu diesem Schritt bewogen.