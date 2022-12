Nur noch schnell das Wagerl zurückbringen und der Einkauf ist erledigt. Doch Achtung: Auch wenn der Weg kurz ist, sollte man das Auto trotzdem zusperren.

Wie die Polizei meldet, kam es bereits am Montagvormittag zu einem Diebstahl auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ebenthaler Straße in Klagenfurt. Eine 68-jährige Frau aus Klagenfurt stellte ihren Einkaufswagen zurück, als sie ihre Einkäufe in ihrem Auto verstaute hatte – allerdings ohne den Pkw zu verschließen.

Als sie zu ihrem Wagen zurückkam, bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldtasche, die sie in das Auto gelegt hatte. Eine Zeugin gab an, eine Person wahrgenommen zu haben, die etwas aus dem Fahrzeug genommen habe und dann mit dem Fahrrad davon gefahren sei. Eine durchgeführte Fahndung verlief negativ.

"Leider kommt es im Moment vermehrt zu solchen Fällen", sagt Polizeisprecherin Lisa Sandrieser. Gerade in der Innenstadt sowie rund um die Einkaufszentren, also dort, wo viele Leute unterwegs sind, sollte man besonders aufmerksam sein. "Generell sollten die Leute nicht zu viel Bargeld mit sich führen", appelliert Sandrieser. "Taschen bitte am Körper tragen und nicht im Wagerl lassen, Brieftaschen am besten in der Hosentasche verstauen. Und Wertsachen besser nicht im Auto lassen, schon gar nicht sichtbar am Beifahrersitz."

Handtasche gestohlen und weggeworfen

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Mittwoch, ebenfalls in Klagenfurt. Gegen 13 Uhr befand sich eine 53-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt bei ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarkts, um ihre Einkäufe in das Auto zu packen. Ihre Handtasche legte sie bereits zuvor in ihren Pkw.

Zu diesem Zeitpunkt nahm die Frau einen Mann im Bereich ihres Autos wahr. In einem unbeobachteten Moment nahm der Unbekannte die Handtasche aus dem Pkw an sich. Er dürfte sich jedoch ertappt gefühlt haben und warf die Tasche unter ein daneben stehendes Fahrzeug und flüchtete.

Als die 53-jährige Frau den Diebstahl bemerkte, verständigte sie sofort die Polizei. Nach kurz durchgeführter Fahndung konnte im Nahbereich ein 24-jähriger Mann aus Algerien angetroffen werden, den die Frau eindeutig als besagten Mann wiedererkannte. Als das danebenstehende Fahrzeug wegfuhr, konnte die Handtasche am Parkplatz liegend aufgefunden werden. Der 53-Jährigen entstand kein Schaden. Der 24-jährige Algerier wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.