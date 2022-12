In der Zeit von 1. März bis 15. Dezember 2022 kontaktierte eine derzeit unbekannte Frau über eine Dating-App einen Mann (54) aus dem Bezirk Villach. Nach Aufbau eines Vertrauensverhältnisses bat die Unbekannte den 54-Jährigen über einen Zeitraum von zirka zehn Monaten mehrmals um Geldüberweisungen, welche dieser auch durchführte. Nach Überweisungen auf ein kasachisches Konto entstand dem Mann ein Schaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Solarmodule

Gescheitert ist hingegen ein weiterer Betrug: Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt bestellte bei einer ihm bekannten chinesischen Firma eine größere Menge an Solarmodulen. Die Lieferfirma wurde jedoch von unbekannten Tätern gehackt und beim Bestellverlauf per E-Mail die Kontonummer der Lieferfirma zugunsten von derzeit unbekannten Tätern geändert.

Der Betrug wurde kurz nach der Überweisung einer Anzahlung in der Höhe von mehreren Tausend Euro per Internetbanking erkannt und das Konto des Opfers sofort gesperrt. Die Überweisung konnte dadurch verhindert und in weiterer Folge storniert werden. Es entstand kein Schaden.