Am Südring in Klagenfurt kam es zu einer Kollision: Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt fuhr mit seinem PKW von einer Seitenstraße nach links in Richtung Südring ein. Dabei dürfte er den PKW eines 62-jährigen Villachers übersehen haben. Es kam zu einer rechtwinkeligen Kollision, bei welcher der 62-Jährige unbestimmten Grades verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Die durchgeführten Alkotest bei beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ.