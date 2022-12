Ende November wurden die ersten Wohnungen des Smart-City-Projektes "Hi Harbach" an die neuen Mieter übergeben. Am Donnerstag fand die zweite Schlüsselübergabe durch die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Landeswohnbau Kärnten und Vertreter der Stadt Klagenfurt statt. Drei Häuser mit 98 Wohnungen und dazugehörigen Tiefgaragen können nun bezogen werden. Alle Wohneinheiten sind barrierefrei und verfügen über einen Fernwärmeanschluss, Fußbodenheizung und zeitgemäße Beschattungsanlagen. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über eine Photovoltaikanlage auf den Dächern.

An der Schlüsselübergabe im Festsaal der Diakonie de La Tour in der Harbacher Straße nahmen neben Landeshauptmann Peter Kaiser und Wohnbaureferentin LH-Stv.in Gaby Schaunig, Bürgermeister Christian Scheider, Wohnungsreferent Vizebürgermeister Alois Dolinar und Stadtplanungsreferentin Stadträtin Corinna Smrecnik auch Pfarrer Hubert Stotter sowie Vertreter und Projektpartner der Landeswohnbau Kärnten teil.

Investitionsvolumen von 15 Millionen Euro

Wie beliebt dieses Projekt ist, zeigt die hohe Nachfrage an Wohnungsansuchen und die dadurch bereits schon lange erfolgte Vergabe. Auf dem rund elf Hektar großen Areal von "Hi Harbach" entstehen bis 2030 in mehreren Etappen rund 850 Wohnungen. Das Investitionsvolumen für die erste Baustufe beträgt rund 15 Millionen Euro. Bereits fertiggestellt und in Betrieb ist der umweltfreundliche Mobilitätsknoten von "Hi Harbach". Zum nachhaltigen Mobilitätskonzept zählen neben einer Busanbindung im 15-Minuten-Takt und Ladestationen für E-Cars/E-Bikes auch ein öffentlich zugängliches E-Carsharing-System, Nextbike und Leihfahrräder. Jeder Haushalt erhält bei der Schlüsselübergabe eine übertragbare Mobilitätskarte, mit der ein Jahr lang das städtische Busnetz und die Sharing-Angebote benutzt werden können.

Auf drei Baukörper verteilen sich ausreichend Geschäftsflächen, Räumlichkeiten für die Sozialraumkoordination und ein Gemeinschaftsraum. Zusätzlich werden von der Diakonie de La Tour ein inklusives Café und das Stützpunktwohnen angeboten. Unter Stützpunktwohnen versteht man, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen autonom und selbstbestimmt leben können. Bei Bedarf gibt es eine individuell angepasste Betreuung durch das Fachpersonal der Diakonie de La Tour.