Wer sich während der Feiertage in Kärnten gegen Corona impfen oder testen lassen will, muss sich auf geänderte Öffnungszeiten einstellen. Denn die Impfzentren des Landes in Klagenfurt, Villach, Spittal und Wolfsberg sind am 24. und 31. Dezember sowie am 6. Jänner 2023 geschlossen. Geöffnet sind diese aber am 23. und 30. Dezember sowie am 7. Jänner.

Bei den stationären Verdachtsfalltestungen gibt es laut dem Leiter des Landespressedienstes, Gerd Kurath, am Heiligen Abend, zu Silvester und Neujahr verkürzte Testzeiten. Am 24. und 31. Dezember wird von 7 bis 12 Uhr, am 1. Jänner von 11 bis 18 Uhr getestet.

Gurgeltest

Aufpassen müsse man auch, wenn man Proben für die PCR-Gurgeltests der Aktion "Kärnten gurgelt" abgeben will, sagt Kurath: "Am Montag, dem 26. 12., werden wegen des Feiertags (Stefanitag) die Proben nicht abgeholt. Am Samstag, dem 24. 12., und Samstag, dem 31. 12., erfolgt die Vormittagsabholung der Proben in den teilnehmenden Apotheken und Sparfilialen ab 9 Uhr. An diesen beiden Tagen sind die Testkits also unbedingt schon vor 9 Uhr abzugeben."

Weiter Informationen finden Sie im Internet auf der Coronaseite des Lands Kärnten unter: coronainfo.ktn.gv.at